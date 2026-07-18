Merz scarica capogruppo Cdu diventato padre con la maternità surrogata

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cancelliere tedesco Friedrich Merz

Il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz, nella sua veste di presidente della Cdu, ha chiesto le dimissioni del capogruppo dell’Unione (Cdu/Csu) Jens Spahn, che ha immediatamente abbandonato l’incarico. La notizia della richiesta di Metz era stata diffusa dalla Deutsche Presse-Agentur che l’aveva appresa da fonti vicine al presidente del partito.

Spahn era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la Cdu si oppone alla sua legalizzazione.

Le dimissioni di Spahn sono state confermate dall’agenzia di stampa tedesca Dpa che è entrata in possesso di una lettera del capogruppo ai membri del gruppo parlamentare Cdu/Csu, ANSA

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