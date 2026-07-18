IMOLAOGGI e PIAZZA LIBERTA’: gente come noi non molla mai

di Armando Manocchia – L’unica ragione per cui il male riesce a controllare e sottomettere buona parte dell’umanità è l’ignoranza, ovvero la mancanza di conoscenza.

La cosa più intelligente che ho potuto apprezzare in questi ultimi anni è la scritta che una ragazza francese esponeva in un cartello a una manifestazione: “Tu obbedisci perché finisca. Ma è proprio perché obbedisci che non finirà mai.”

Una volta che saremo riusciti a informare le persone sullo stato dell’arte, esse sapranno che cosa realmente sta accadendo e automaticamente, come auspico, inizieranno a disubbidire, smetteranno cioè di obbedire ai misantropi globalisti i quali operano attraverso governi e pseudo Istituzioni mondialiste come WEF, ONU, OMS, NATO e le loro scatole cinesi. Tali organizzazioni utilizzano la psicologia applicata e l’ipnosi per creare paura, ansia, panico e terrorismo al fine di modificare non soltanto il nostro comportamento, ma anche il nostro pensiero per sottometterci e comandarci. A quel punto, solo con la disubbidienza, la più grande e innocua arma di difesa di massa, che non è reato e non è peccato, i piani di sottomissione, di controllo e di depopolazione dei demoni falliranno.

La nostra missione, mia, di ImolaOggi e di Piazza Libertà ha lo scopo di risvegliare le coscienze, di aprire le menti, gli occhi e le orecchie a parte dell’umanità.

ImolaOggi nasce nel 1997, Piazza Libertà nel 2021. Sono il frutto di anni d’impegno, lavoro e sacrifici da parte mia e di un Team di professionisti consapevoli, il tutto finanziato in modo indipendente dal sottoscritto e disponibile gratuitamente in rete.

Secondo me, l’informazione di regime, la comunicazione di massa, le notizie edulcorate e falsate, il becero fanatismo di schierarsi in tutte le guerre sono il cavallo di troia con cui le élite, le agenzie di intelligence e i governi, il nostro in primis, manipolano e controllano le persone, diffondendo propaganda in tutti i contenuti, orientando il comportamento e le abitudini delle masse per orientarne il pensiero, quando non addirittura per imporlo.

In proposito, c’è un documentario “Out Of The Shadows” che svela come i media mainstream, Hollywood, Google, Facebook, Wikipedia, solo per citarne alcuni, manipolano e controllano le masse promuovendo falsità e propaganda in tutti i loro contenuti, dando ampio spazio alle balle dell’élite e oscurando le verità dei dissidenti, arrivando a negare la realtà, senza vergogna.

Secondo Orwell funziona così: credere fermamente di verità sacrosante mentre si pronunciano le menzogne più artefatte; ricorrere all’uso della logica contro la logica; rinnegare la morale proprio nell’atto di rivendicarla; essere pienamente consapevoli nell’indurre inconsapevolezza.

Per fortuna, grazie alla gente come noi che non molla mai, il velo della totale cecità sta per essere rimosso da centinaia di milioni di persone, le quali stanno iniziando a vedere e toccare con mano le operazioni criminali nascoste che da secoli affliggono e terrorizzano l’umanità.

Il nostro scopo è fare luce su come veniamo ingannati e plagiati attraverso piani diabolici e progetti di ingegneria sociale come quello che ha diffuso la false flag Covid-19, a cui purtroppo la maggioranza dell’umanità ha creduto. Ma che dire, non possiamo aiutare chi non vuole essere aiutato.

A proposito di propaganda, HOAXED, ad esempio, è uno sguardo dall’interno al fenomeno delle fake news e alle conseguenze della disinformazione mediatica, con interviste a coloro che sono stati falsamente accusati di averle diffuse. ImolaOggi, uno per tutti. Accusati, diffamati e calunniati da fascisti rossi e neri, pedofili, transumani, globalisti, finti antirazzisti, fanatici woke, estremisti vaccinali, fact checker al soldo di BigPharma, di Soros o di Zuckerberg e altri ancora. Ciò che per questi maiali sono difetti, per me, che sono etero, cristiano e patriota, sono virtù. E dopo tanti anni di battaglie, nelle quali ho affrontato di tutto e di più senza peli sulla lingua, nel Casellario Giudiziario del sottoscritto c’è ancora scritto: N U L L A. Nei loro, non so.

”Hoaxed” è la nuova serie di Alexi Mostrous e Tortoise. È la storia di una bugia e di quanto e come possa diffondersi. Racconta di una crociata moderna, di una specie di Guerra Santa – online e offline – e della ricerca dei responsabili di una delle peggiori teorie del complotto mai esistite in Gran Bretagna.

Altro esempio, a conferma del nostro utile lavoro: Zach Vorhies, sviluppatore software senior di Google – il motore di ricerca dal quale purtroppo dipendiamo – ha affermato che: “La strategia di Google è programmare l’umanità”; “Vogliono plasmare il panorama informativo e mostrare solo le informazioni che rientrano nei loro obiettivi.”; “Google ha decine di liste nere con decine di migliaia di siti web che stanno nascondendo al mondo.”

Google ci penalizza per la nostra linea editoriale, dando la preferenza a siti compiacenti e finti fact checker (sono tutti finti), riducendoci le visualizzazioni, che comunque non ci interessano più di tanto dal momento che non abbiamo sponsor a cui rendere conto e non ultimo, perché pensiamo da sempre che è la qualità che conta e non la quantità. In tutti questi anni, abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio, a prescindere dai risultati.

Zach Vorhies, che ha rivelato 950 pagine di documenti Google al Dipartimento di Giustizia. conosce bene la cosa perchè ha lavorato con Google per otto anni ed è rimasto scioccato dal loro programma di manipolazione e selezione.

Come ha ben detto Gustave Le Bon in Psicologia applicata: “La docilità delle masse è estrema quando le si sappia applicare. Soltanto in apparenza governano le moltitudini. La grammatica della persuasione serve soltanto per creare opinioni e credenze. Da tali opinioni e credenze deriva l’enorme maggioranza delle nostre azioni. Chi le fa nascere è il nostro vero padrone”.

Io sarò breve: “Ci pisciano in testa e ci fanno credere che piove!”

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Salute, pace, amore e gioia infinita a tutti voi.

Armando Manocchia