“Volontà di martirio nel nome di Allah”, collocata in comunità una 17enne

Tutto è partito dal monitoraggio della rete e degli ambienti virtuali di matrice jihadista

In manette per terrorismo. La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha arrestato in esecuzione di un’ordinanza che dispone la misura cautelare del collocamento in comunità, una diciassettenne cittadina italiana residente in provincia di Pavia. La giovanissima è indagata per “partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale”.

La polizia postale (il centro operativo per la sicurezza cibernetica Umbria) e la digos di Perugia hanno dato il via all’indagine condotta poi in collaborazione con la digos di Milano, la direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica – servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica e la direzione centrale polizia di prevenzione – servizio per il contrasto del terrorismo e dell’estremismo esterno.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine su una piattaforma di instant messaging è emerso un utente – che utilizzava una numerazione virtuale – attivo su quattro diversi gruppi di ispirazione jihadista e di aperto sostegno allo Stato Islamico, accessibili esclusivamente su invito o su richiesta dell’amministratore, nei quali vengono condivisi, con evidente finalità di propaganda e reclutamento, contenuti multimediali apologetici di Daesh e di aperta istigazione al martirio nonché manuali di addestramento e fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali.

Gli approfondimenti e i pedinamenti hanno portato all’identificazione della 17enne. La perquisizione ha portato al sequestro di diversi dispositivi informatici in uso alla giovane.

Le analisi, scrive la polizia, “hanno restituito significativi ed univoci riscontri della presenza della minore in numerosi gruppi – attestati su diverse piattaforme di messaggistica istantanea e, prevalentemente, non di libero accesso, legati alla mouvance jihadista internazionale, molti dei quali direttamente riconducibili allo Stato Islamico, ove la giovane ha scaricato, visionato e salvato sul proprio dispositivo un elevato quantitativo di materiale di propaganda ed apologetico della citata organizzazione terroristica, nonché manualistica inerente alla preparazione di ordigni artigianali, nel caso specifico, una cintura esplosiva”.

Sono state inoltre rinvenute “diverse chat dell’arrestata con coetanei, anche stranieri, alcuni dei quali verosimilmente organici a Isis – con i quali la stessa ha condiviso detto materiale, esprimendo in diverse occasioni anche la propria volontà di martirio in nome di Allah”.

La procura minorile ha chiesto al gip, il giudice per le indagini preliminari, la misura cautelare del collocamento in comunità alla luce “dell’avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane nonché della concreta possibilità di un’imminente attivazione violenta”.

www.perugiatoday.it