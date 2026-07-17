Venezuela, Usa pronti ad assumere l’amministrazione temporanea

Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l’amministrazione temporanea del Venezuela

La mossa sarebbe stata ufficialmente giustificata con la necessità – secondo Washington – di fornire al popolo sudamericano un’alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5mila morti. E soprattutto per preparare il terreno alle elezioni, dopo la cattura del presidente in carica Nicolas Maduro e l’instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez.

A riportarlo la testata statunitense Abc, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di tremila tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, della pianificazione urbana e nella logistica.

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