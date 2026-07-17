Ucraina, proteste contro Zelensky

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Ucraina, proteste contro Zelensky

La piazza di Kiev si riempie, urla e dice “no”: alle ultime scelte del presidente Volodimir Zelensky, che da quattro anni e mezzo guida il Paese contro l’invasione russa. La piazza gremita si oppone all’improvviso rimpasto di governo, con la rimozione della giovane premier Yulia Sviridenko, ma soprattutto contesta il licenziamento di colui che è diventato un autentico paladino della riscossa ucraina sul campo di battaglia. Ovvero l’ormai ex ministro della Difesa Mikailo Fedorov.
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Arruolamento violento di un anziano

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