Roma, lite per un ragazzo: 25enne accoltellata alla schiena dall’amica

La vittima è stata raggiunta da quattro coltellate e una lama è rimasta conficcata nella zona lombare

La scena che si sono trovati davanti i soccorritori è stata inquietante: una giovane di 25 anni con un coltello ancora conficcato nella schiena, i vestiti completamente sporchi di sangue e ferite profonde provocate da più fendenti. È iniziata così, secondo quanto apprende LaPresse, nelle prime ore del mattino di ieri la corsa contro il tempo per salvare una 25enne, trasportata d’urgenza al Policlinico Tor Vergata dopo essere stata accoltellata al termine di un violento confronto avvenuto nella zona di Tor Bella Monaca.

Per l’aggressione è stata arrestata una 19enne, Asia B., accusata di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata in ospedale da un’amica, che si è precipitata al volante dell’auto dopo aver assistito all’aggressione. All’arrivo al pronto soccorso, i poliziotti presenti hanno immediatamente compreso la gravità della situazione: la giovane era stata raggiunta da quattro coltellate e una lama era rimasta conficcata nella zona lombare.

L’amica della ferita ha raccontato agli agenti che l’incontro sarebbe stato organizzato dopo alcuni messaggi scambiati sui social. Tra le due giovani, un tempo amiche, esistevano contrasti riconducibili a vicende sentimentali legate a un ragazzo. Una volta raggiunto il luogo stabilito, la discussione sarebbe rapidamente degenerata in una colluttazione.

In quei concitati istanti la testimone avrebbe visto Asia Bisello colpire l’amica con un’arma da taglio. Subito dopo avrebbe sentito la frase: “Adesso te lo tieni”, pronunciata prima della fuga. Raccolte le prime informazioni, gli agenti hanno avviato le ricerche della presunta responsabile, rintracciandola poche ore dopo al pronto soccorso del Policlinico Casilino.

La giovane si era presentata ai sanitari con una ferita alla mano sinistra, sostenendo inizialmente di essersela procurata accidentalmente mentre cucinava. Una versione che, secondo gli investigatori, non avrebbe retto agli accertamenti successivi.

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