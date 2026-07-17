Rapporto tra Somatostatina e Alzheimer. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 18 luglio 2026

Rapporto tra Somatostatina e Alzheimer

Nella puntata di Piazza Libertà di sabato 18 luglio 2026, condotta da Armando Manocchia, sarà ospite il dottor Giuseppe Di Bella

L’argomento che verrà affrontato sarà il Rapporto tra Somatostatina e Alzheimer.

Il dottor Di Bella è precursore delle documentate proprietà terapeutiche della Somatostatina, sia nelle malattie neurodegenerative che neoplastiche.

Si parlerà anche del livello etico e morale della società sanitaria occidentale, non solo per la mancata valorizzazione, ma soprattutto per l’esclusione della Somatostatina dalle linee terapeutiche istituzionali da parte della ‘mafia medica’, della quale oggi si contano centinaia di pubblicazioni sulle banche dati biomediche e decine di migliaia sono le pubblicazioni sul suo effetto antitumorale.