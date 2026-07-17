Rapina in gioielleria a Milano, presi 6 sudamericani

Milano – È durata poche ore la fuga dei rapinatori che hanno assaltato una gioielleria nel centro commerciale Merlata Bloom a Milano. Sei persone – tutte sudamericane – sono state individuate, tutte sudamericane, in un’indagine congiunta tra Carabinieri e Polizia di Stato. Tutta la refurtiva è stata recuperata.

Il colpo

I rapinatori avevano atteso l’apertura della cler, poi avevano spinto le commesse nel negozio e portato via tutti i preziosi esposti nelle vetrine e custoditi nella cassaforte. L’assalto a mano armata è andato in scena alle 8.30 di giovedì 16 luglio nel punto vendita Gioielli di Valenza del centro commerciale Merlata Bloom di via Daimler a Milano.

L’irruzione e la fuga

Stando alle prime informazioni, i rapinatori, alcuni dei quali certamente armati, hanno fatto irruzione con le parrucche in testa e le casacche catarifrangenti e hanno minacciato le commesse del negozio per poi entrare in azione.

I quattro hanno usato degli estintori, sia per rompere le vetrine della gioielleria e portare via i gioielli esposti sia per creare ulteriore caos scaricandoli nell’ambiente e creando un nube che ha coperto la loro fuga. Uno dei commessi, un 29enne, che lamentava problemi respiratori, è stato trasportato dal 118 in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano. Una donna di 37 anni invece, con bruciori agli occhi, ha rifiutato il ricovero.

A colpo compiuto, sono scappati a bordo di una Mercedes, poi abbandonata in un parcheggio vicino. Lì hanno fatto il cambio macchina, dividendosi in due auto diverse e sparendo nel nulla.

Le indagini

Al Merlata Bloom sono arrivati in pochi minuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno rintracciato poco lontano la Mercedes usata per il blitz: nel bagagliaio c’erano le parrucche usate dagli aggressori per camuffarsi ed evitare di essere ripresi dalle telecamere. Sul posto anche i colleghi della stazione Musocco per avviare i primi accertamenti investigativi. Il bottino è ancora da quantificare, ma potrebbe essere di ingente valore.

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