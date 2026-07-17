Prato, trovati con 160 kg di ogni tipo di droga: arrestati due marocchini

Nelle scorse ore persone sono finite in manette e trasferiti presso il carcere della Dogaia di Prato: nei loro confronti, il giudice per le indagini preliminari ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere per detenzione di sostanza stupefacente.

Ai due, cittadini marocchini, si legge in una nota della procura, sono stati a quanto pare sequestrati 160 chili di hashish, suddivisi in 1435 panetti. Droga che sarebbe stata scoperta durante le operazioni di scarico da un furgone con targa belga all’utilitaria di proprietà di uno dei due fermati.

Altri 762 grammi di cocaina sono stati sequestrati all’interno dell’abitazione di uno dei nordafricani. Ed il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, ha lanciato l’allarme ricordando come negli ultimi quattro mesi (a seguito di indagini alle quali hanno partecipato polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e polizia locale) siano stati sequestrati sul territorio pratese 640 chili di hashish, 10 di marijuana, 2 e mezzo tra shaboo e metanfetamina e 800 grammi di cocaina, oltre a una quantità di rivotril, la cosiddetta “eroina dei poveri”.

Tescaroli, nel definire Prato un “rigoglioso mercato con plurime piazze di spaccio e centro di smistamento” per lo spaccio di droga, ha scritto nei giorni scorsi al ministro Matteo Piantedosi per chiedere nuovamente il potenziamento degli organici del tribunale e della procura, incassando intanto l’appoggio dell’amministrazione comunale.

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