Modena, 45enne ucciso a coltellate: sotto torchio la compagna

Una donna, la compagna della vittima, è attualmente sotto interrogatorio per l’omicidio di questa mattina presto in via Tignale del Garda 72 a Modena

L’allarme è scattato intorno alle 7 quando l’uomo, italiano 45enne e senza documenti al momento del ritrovamento, è stato ritrovato riverso a terra tra le scale del civico 72. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, insieme ai militari del Nucleo Investigativo e alla Sezione Investigazioni Scientifiche per i rilievi di rito.

Secondo le primissime informazioni trapelate sembrava ci potesse essere una storia legata allo scambio di droga, ma pare invece che all’origine dell’omicidio ci sia un aspro litigio tra l’uomo ritrovato morto e la donna. La vittima non viveva nel palazzo, ma nella vicina via Como. Al momento, l’attenzione degli investigatori si concentra sulla donna che abitava nella palazzina.

Le testimonianze parlano di urla intorno alle 4 del mattino.

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