Dal 1973 a oggi: come il petrolio ha scritto la storia della geopolitica mondiale

Ogni volta che guardiamo il prezzo del Brent muoversi su uno schermo, stiamo osservando molto più di una quotazione finanziaria; stiamo leggendo, in tempo reale, il termometro delle tensioni del pianeta. Il crollo del secondo trimestre, il più violento dal 2020, con il Brent sceso intorno ai 72 dollari dopo aver toccato quasi 120 ad aprile, è solo l’ultimo capitolo di una storia lunga decenni in cui il petrolio e la geopolitica si sono intrecciati in modo inseparabile. Per capire il presente, vale la pena ripercorrere come l’oro nero abbia plasmato gli equilibri mondiali.

Il primo grande spartiacque è il 1973. Durante la guerra dello Yom Kippur, i Paesi produttori del Medio Oriente tagliarono le esportazioni e imposero un embargo agli Stati Uniti e ad altri Paesi occidentali; il risultato fu il primo grande shock petrolifero, con i prezzi che schizzarono e le economie industrializzate che scoprirono, di colpo, quanto fossero dipendenti da una risorsa concentrata in poche mani. Quella crisi cambiò per sempre la percezione dell’energia come arma geopolitica e spinse l’Occidente a ragionare per la prima volta seriamente su scorte strategiche, efficienza e diversificazione delle fonti.

Gli anni successivi hanno confermato questo schema con una regolarità impressionante. Ogni grande tensione in Medio Oriente, ogni guerra, ogni rivoluzione o crisi in una regione produttrice si è riflessa quasi immediatamente sul prezzo del barile; e viceversa, ogni fase di sovrapproduzione o di calo della domanda globale ha prodotto crolli altrettanto spettacolari. Guardando il Brent su più decenni si vede una linea tutt’altro che stabile, fatta di impennate legate a conflitti ed embarghi e di cadute legate a recessioni globali e a fasi di eccesso di offerta. Il petrolio, in questo senso, è il grande narratore della storia contemporanea.

Anche la fase attuale rientra perfettamente in questo copione secolare. Il ribasso di oggi nasce dallo sgonfiamento del premio di rischio legato allo Stretto di Hormuz, il collo di bottiglia da cui passa una fetta enorme del greggio mondiale; i negoziati di pace a Doha tra Stati Uniti e Iran hanno convinto il mercato che il pericolo di un blocco sia rientrato, e i prezzi sono scesi di conseguenza. È lo stesso meccanismo del 1973, ma al contrario: dove allora la tensione faceva salire i prezzi, oggi la distensione li fa scendere. Chi segue il prezzo brent in tempo reale vede questo principio applicato in diretta, minuto per minuto.

A rendere il quadro attuale ancora più interessante è la componente dell’offerta. Dopo la rimozione del blocco navale americano, l’Iran ha dichiarato di aver spedito oltre 40 milioni di barili in poche settimane, mentre le esportazioni russe hanno toccato livelli record; un’ondata di greggio che ha creato quel glut, quell’eccesso di offerta che schiaccia le quotazioni. Anche questo è un classico storico: quando la paura di una scarsità lascia il posto alla realtà di un’abbondanza, il prezzo si riallinea bruscamente, spesso sorprendendo chi era rimasto ancorato alla narrazione precedente.

La storia insegna anche un’altra lezione, quella dell’imprevedibilità. Chi nel corso dei decenni ha provato a prevedere con certezza il prezzo del petrolio si è quasi sempre sbagliato, perché troppe variabili entrano in gioco: le decisioni dell’OPEC+, che ha in mano la leva della produzione, le crisi geopolitiche improvvise, i cicli economici globali, le rivoluzioni tecnologiche. Il barile è una delle materie prime più difficili da prevedere proprio perché sintetizza in sé economia, politica e strategia militare, tre dimensioni che raramente si muovono in modo lineare e prevedibile.

C’è poi la dimensione simbolica, che va oltre i numeri. Il petrolio ha finanziato ascese e cadute di regimi, ha ridisegnato confini, ha reso ricchissime alcune nazioni e vulnerabili altre; è stato la posta in gioco di guerre e il collante di alleanze. Comprendere la sua storia significa comprendere buona parte della storia del Novecento e di questi primi decenni del nuovo secolo, perché poche risorse hanno avuto un impatto così profondo e pervasivo sugli equilibri di potere globali.

Vale la pena ricordare anche il ruolo che il Brent ha assunto come benchmark globale. Nato dai giacimenti del Mare del Nord, è diventato il riferimento principale per il prezzo di gran parte del greggio scambiato nel mondo, in particolare per i flussi diretti verso l’Europa, l’Africa e il Medio Oriente. Quando si parla di prezzo del petrolio nei notiziari, molto spesso ci si riferisce proprio al Brent; comprenderne il ruolo aiuta a capire perché le sue oscillazioni abbiano un impatto così ampio e immediato sulle economie di mezzo pianeta, ben oltre la sola area di produzione originaria.

In conclusione, il crollo del prezzo del Brent che osserviamo oggi non è un evento isolato, ma l’ultima puntata di una lunga saga in cui energia e geopolitica si rincorrono da mezzo secolo. Ogni generazione ha avuto il suo shock petrolifero e la sua fase di prezzi bassi; ogni volta il mercato ha imparato qualcosa e ogni volta ha dimenticato in fretta. Guardare il barile con la consapevolezza di questa storia aiuta a leggere il presente con più profondità e a non farsi sorprendere dai bruschi cambi di direzione che, come dimostra il passato, sul petrolio sono la regola e non l’eccezione.