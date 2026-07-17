Cassazione: anche un mazzo di fiori può essere considerato stalking

In determinate circostanze, anche un mazzo di fiori può essere considerato stalking

Questo è quanto emerso da una sentenza della Corte di Cassazione sul caso di un uomo di Cagliari che, già condannato per atti persecutori ai danni di un’ex fidanzata con sentenza irrevocabile e divieto di avvicinamento e di comunicare con lei, le aveva fatto recapitare nel 2022 due omaggi floreali, in giorni diversi, In un caso con gli auguri di buon onomastico, mentre nell’altro i fiorni erano stati accompagnati da un biglietto con frasi ingiuriose e volgari. Il regalo aveva portato alla condanna dell’imputato in primo grado e in appello.

Il doppio caso

La difesa dell’uomo aveva fatto ricorso alla Cassazione sostenendo che solamente “la condotta del 2 dicembre 2022 avrebbe avuto carattere molesto e ingiurioso mentre quella del 25 novembre 2022 era consistita solo nell’invio del mazzo di fiori con il biglietto di auguri” e non poteva dunque “ritenersi molesta o comunque offensiva, né poteva a tal fine rilevare che tale gesto, generoso e gentile, non fosse gradito dalla destinataria”. Ma la stessa Cassazione ha ricordato che “per la sussistenza del reato è necessario che, dopo la serie di atti persecutori per la quale è già intervenuta una condanna passata in giudicato, vengano compiuti almeno due atti persecutori, mancando altrimenti la abitualità della condotta”. In questo caso ciascun invio di fiori è stato considerato stalking, anche quello senza ingiurie.

Il ragionamento dei giudici

L’invio dei fiori, è quanto emerso dalla valutazione e dal ragionamento dei giudici, parrebbe “un messaggio apparentemente privo di contenuto minatorio o molesto ma, come correttamente osservato dalla Corte d’Appello, l’invio del primo mazzo di fiori, che in astratto potrebbe essere un gesto affettuoso e gradito, va in realtà valutato alla luce del contesto del rapporto tra i due e dal fatto che rendeva manifesta alla vittima l’intenzione di non desistere dalla sua condotta di indebita intromissione nella sua sfera psicologica e vale, quindi, a rappresentare una molestia rilevante ai fini della integrazione del reato di atti persecutori”.

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