Mario Roggero, Anm: “La legge prevede la legittima difesa, non la vendetta privata”

“Al di là dello specifico caso giudiziario di Mario Roggero, ovviamente non si può sottovalutare il tema delle aggressioni e delle violenze a danno di commercianti o in abitazioni di privati cittadini, ma questo semmai attiene al profilo della prevenzione dei reati e del controllo del territorio. Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. Dire il contrario significa minare le fondamenta dello Stato di diritto e questo chi rappresenta le istituzioni dovrebbe saperlo bene”.

A dirlo è il presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), Giuseppe Tango, dopo le polemiche per la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise due rapinatori nel Cuneese.

Anm: “Da Crosetto accuse odiose, i giudici non cambiano la legge”

“Abbiamo grande rispetto verso il principio di autonomia e indipendenza della magistratura, e non entriamo nel merito delle singole sentenze. Però una cosa vorrei dirla con chiarezza – ha aggiunto Tango -. I giudici in tre gradi di giudizio e in modo convergente hanno applicato la legge, come è giusto che sia, perché è questo il ruolo che l’ordinamento assegna loro. Trovo quindi sorprendenti le dichiarazioni di un ministro, che invoca addirittura il potere del giudice di innovarle, compito che spetta unicamente al legislatore, delegittimando al tempo stesso la magistratura con accuse di doppiopesismo tanto odiose quanto generiche”.

Nelle scorse ore, il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva scritto su X: “Penso vada esperita ogni possibilità perché lui possa tornare a casa”, aggiungendo che da anni c’è “una giurisprudenza che interpreta le leggi al punto di stravolgerle”. Secondo il ministro, è stato “consentito di mandare in libertà dopo pochi anni anche assassini di servitori dello Stato, per questo ciò che è accaduto a Roggero è ingiusto, incomprensibile e anche difficile da accettare”.

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