Studente “femminista” condannato per violenza sessuale

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Studente femminista

Si è sempre dichiarato femminista, tanto da frequentare corsi specifici e far parte dei movimenti in difesa dei diritti delle donne. Eppure l’ex studente di Psicologia, 29 anni, è finito a processo per violenza sessuale:

«Mi ha toccato sotto le mutande, mentre non ero cosciente» aveva denunciato una sua amica. Un’accusa che non ha convinto i giudici di primo grado, che a marzo 2025 hanno assolto l’imputato perché «il fatto non costituisce reato».

La Corte d’Appello però ha ribaltato la sentenza e lo ha condannato a 1 anno e 8 mesi di carcere.

Lo scrive Federico Gottardo su Repubblica Torino.

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