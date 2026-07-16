Studente “femminista” condannato per violenza sessuale

Si è sempre dichiarato femminista, tanto da frequentare corsi specifici e far parte dei movimenti in difesa dei diritti delle donne. Eppure l’ex studente di Psicologia, 29 anni, è finito a processo per violenza sessuale:

«Mi ha toccato sotto le mutande, mentre non ero cosciente» aveva denunciato una sua amica. Un’accusa che non ha convinto i giudici di primo grado, che a marzo 2025 hanno assolto l’imputato perché «il fatto non costituisce reato».

La Corte d’Appello però ha ribaltato la sentenza e lo ha condannato a 1 anno e 8 mesi di carcere.

Lo scrive Federico Gottardo su Repubblica Torino.