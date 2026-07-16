Sport, European Broadcasting Union: stop alle inquadrature “sessualizzanti”

Le telecamere continueranno a seguire ogni salto, ogni sprint e ogni record, ma dovranno farlo in modo diverso

L’atletica europea prova a cambiare il linguaggio delle dirette televisive introducendo nuove regole sulle riprese delle competizioni femminili, con l’obiettivo di evitare immagini che possano risultare sessualizzanti o essere facilmente estrapolate dal contesto e diffuse sui social.

Le nuove linee guida sono state elaborate dall’European Broadcasting Union (EBU), l’organizzazione che coordina i principali servizi pubblici radiotelevisivi europei, insieme a European Athletics e con il contributo diretto di numerose atlete. L’idea di fondo è semplice: la regia televisiva deve raccontare la gara e non il corpo delle sportive.

Cosa prevedono le nuove direttive

Le nuove indicazioni chiedono quindi alle produzioni televisive di evitare inquadrature che possano risultare inutilmente invasive. In particolare viene sconsigliato l’utilizzo di telecamere posizionate sotto le atlete o alle loro spalle in discipline come il salto con l’asta e il salto in alto, dove la dinamica del gesto atletico rende più probabile la realizzazione di immagini compromettenti. Anche i rallenty dovranno essere utilizzati con maggiore attenzione: se non contribuiscono a spiegare un dettaglio tecnico o ad arricchire il racconto della gara, dovrebbero essere evitati.

Cambiano anche le raccomandazioni per le gare di corsa. Il documento suggerisce infatti di privilegiare riprese frontali o laterali, limitando le inquadrature molto ravvicinate durante le fasi di preparazione ai blocchi di partenza o subito dopo il traguardo, quando gli atleti sono spesso piegati dalla fatica. L’indicazione generale è quella di utilizzare campi più ampi, capaci di valorizzare il movimento completo dell’atleta e lo sviluppo della competizione.

Secondo European Athletics, queste modifiche non rappresentano un limite alla libertà creativa delle regie televisive, ma un’opportunità per migliorare il modo in cui viene raccontato lo sport. Le emittenti sono infatti invitate a sfruttare maggiormente strumenti come riprese dall’alto, grafica e tecnologie di analisi della prestazione, capaci di offrire agli spettatori una lettura più approfondita del gesto tecnico senza ricorrere a immagini che possano essere interpretate come voyeuristiche.

Le nuove linee guida potrebbero essere adottate già durante i prossimi Campionati Europei di atletica di Birmingham. Non avranno invece valore automatico per tutte le competizioni internazionali, poiché manifestazioni organizzate da circuiti diversi, come la Diamond League, non rientrano direttamente nell’ambito di applicazione dell’EBU. La scelta, tuttavia, potrebbe segnare un cambio di paradigma destinato a influenzare progressivamente anche il resto del panorama sportivo internazionale.

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