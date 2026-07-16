Sesto Fiorentino, 14 casi di scabbia in una Rsa

Quattordici casi di scabbia nella Rsa “Villa Solaria”. I casi riguardano otto operatori e sei ospiti della struttura di Sesto Fiorentino

La segnalazione era scattata venerdì scorso. Nella stessa giornata, l’Ufficio Igiene Pubblica dell’Asl Toscana Centro aveva effettuato un sopralluogo presso la struttura, alla presenza del direttore della Rsa e della coordinatrice infermieristica, fornendo le prime indicazioni sulle misure di igiene e prevenzione da adottare.

Per i 14 casi di scabbia sono stati effettuati i trattamenti terapeutici prescritti dai medici di medicina generale e sono state prese le misure preventive di isolamento funzionale: gli ospiti contagiati sono stati sistemati in camere da due posti letto, con l’obbligo di rimanere in stanza e di non accedere agli spazi comuni. Ai familiari è stata data la possibilità di accesso con l’utilizzo di dispositivi di protezione.

Nella prospettiva di contenere con la massima tempestività ogni possibile ulteriore diffusione del contagio, è in corso l’organizzazione della profilassi, con farmaci per bocca oppure topici, che sarà estesa a tutto il personale e a tutti gli ospiti. In tutto sono 62 gli ospiti di “Villa Solaria” e 35 gli operatori sanitari che operano all’interno.

La struttura di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino, offre posti convenzionati con Asl Toscana centro ed è gestita dalla Cooperativa Proges. Nei casi come quello verificatosi presso la Rsa di Sesto Fiorentino, la procedura prevede che una volta segnalato un sospetto di scabbia all’Ufficio Igiene Pubblica, quest’ultimo intervenga con accertamenti e indicazioni rivolte alla direzione della struttura. La situazione, spiega la Asl, non desta preoccupazione. L’attività di sorveglianza proseguirà nei prossimi giorni.

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