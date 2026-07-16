Schlein: “Meloni ha tradito i suoi alleati per rincorrere Vannacci”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Elly Schlein

“Ieri Meloni ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci. Non c’è più una maggioranza, è un colabrodo”

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in dichiarazione di voto sulla legge elettorale in Aula alla Camera. “Questa legge è irricevibile ed inemendabile e ha grandi problemi di costituzionalità. Il vero obiettivo di Meloni è il Quirinale, avete un ossessione per il potere”, ha aggiunto Schlein.

Che ha puntato il dito: “Vi siete ridisegnati i collegi dell’estero per favorire i vostri, vergogna”. “L’emendamento Meloni cancellava di fatto la parità di genere”, ha aggiunto in riferimento alla proposta FdI-Nm-Udc sulle preferenze. Emendamento su cui “si è aperta una crisi”.

Il video pubblicato su X da Sky tg24:

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