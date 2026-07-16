Roggero, Nordio avvia istruttoria per la grazia

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio – secondo quanto si apprende – ha avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che, nell’aprile 2021 a seguito della rapina subita nel suo negozio, uccise due rapinatori e ne ferì un terzo e per il quale è divenuta definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi.

I capigruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE e Noi moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – Maie – Centro popolare e quelli al Senato della Repubblica di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione, Forza Italia – Berlusconi Presidente PPE e Civici d’Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare avevano avviato stamane la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi, finalizzata a richiedere al Ministero di Grazia e Giustizia la grazia a Mario Roggero.

“Riteniamo – in una nota – che, al di là degli aspetti di natura giuridica, quanto avvenuto a Roggero meriti una risposta immediata finalizzata a garantire che non debba affrontare ciò che, anche in considerazione della sua età, diventerebbe una condanna all’ergastolo, insopportabile visto quanto avvenuto”.

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