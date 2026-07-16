Quasi il 40% dei bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematica

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scuola bambini

I bambini e le bambine nelle scuole italiane hanno difficoltà in matematica: chi raggiunge almeno il livello base diminuisce, rispetto alla passata rilevazione Invalsi, di circa 3 punti percentuali sia in seconda che in quinta elementare, sono poco più del 60%.

Rispetto al 2019, ovvero a prima del Covid, si conferma un calo nei risultati medi di circa l’8-10% (erano oltre il 70%).

“E’ necessario concentrare maggiori sforzi per consentire l’innalzamento degli apprendimenti in Matematica nella scuola primaria, sfruttando tutte le opportunità fornite dalle Indicazioni Nazionali”, commenta il presidente di Invalsi, Roberto Ricci. ANSA

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