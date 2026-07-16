Ponte Morandi, Giovanni Castellucci condannato a 12 anni

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Ponte Morandi, Giovanni Castellucci condannato

A quasi otto anni di distanza, quattro dall’inizio del dibattimento, è il giorno della sentenza nel processo sul crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale genovese che il 14 agosto del 2018, collassando su se stesso, provocò 43 vittime. L’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo.

La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. A processo ci sono 57 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, crollo colposo e un complesso di 112 capi di imputazione. La procura aveva chiesto per gli imputati un totale di 400 anni di reclusione.
tgcom24.mediaset.it

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