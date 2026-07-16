Ong, Sea Watch e gli scafisti. “Indagato il comandante”

11 maggio, 27 miglia dalla costa libica – Mare piatto, nessun SOS. Una lancia veloce con cinque trafficanti a bordo aspetta con i motori al minimo. Poi arrivano i gommoni della Sea Watch 5.

A filmare tutto è Eagle 1, l’aereo di sorveglianza di Frontex. Decine di migranti passano dalla barca degli scafisti ai gommoni arancioni dell’ONG. I rapporti non sono tesi: sono collaborativi. Alla fine uno dei trafficanti — passamontagna e tuta paramilitare — alza il pollice verso i “soccorritori”. Poi riparte a tutta velocità verso le coste libiche.

Le immagini le pubblica oggi il Giornale. Una fonte dell’inchiesta le definisce «pistola fumante». Per gli investigatori non era un soccorso: era un appuntamento.

La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo e indaga il comandante olandese della Sea Watch 5 per favoreggiamento dell’immigrazione illegale. Resta un’ipotesi d’accusa: sarà il giudice a decidere.

E l’ONG? Ha denunciato solo gli spari della motovedetta libica arrivata DOPO. Dell’appuntamento in mare con i trafficanti non ha detto una parola.

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