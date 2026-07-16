Napoli, 34enne sfregiato per rapina: si cerca un uomo di colore

Sarebbe stato aggredito e poi sfregiato con un coltello per un cellulare e 200 euro in contanti

E’ accaduto in via Acton nella notte del 15 luglio. La vittima, 34 anni, è stato portato al Pronto Soccorso del Vecchio Pellegrini, dove i sanitari lo hanno medicato suturando la ferita, molto profonda. 21 i giorni di prognosi.

Le indagini

I carabinieri della Compagnia Napoli Centro sul posto indicato hanno trovato tracce di sangue. In corso i riscontri per individuare possibili testimoni e acquisire immagini di videosorveglianza.

La vittima, di origini indiane, non risulta avere dimora, è cioè uno dei tanti clochard che vivono per strada nei pressi di luoghi a forte attrattiva turistica. Quel telefono mobile e i 200euro erano tutti i suoi averi. Ad aggredirlo, in base a quanto riferito dalla stessa vittima, sarebbe stato un uomo di colore.

Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare l’autore della brutale aggressione, avvenuta in un luogo ormai abitualmente frequentato da turisti, per la presenza in zona di diversi alberghi e bed & breakfast.

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