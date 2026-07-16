Molinari, raccolta di firme tra i parlamentari per grazia a Roggero

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Mario Roggero

“Vogliamo avviare una raccolta firme tra i parlamentari per sollecitare il ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso per la grazia a Mario Roggero”.

Lo ha detto il capogruppo della Lega Riccardo Molinari intervenendo in Aula alla Camera negli interventi di fine seduta tra gli applausi dei parlamentari del centrodestra.
“In una situazione come questa lo Stato deve dare un messaggio chiaro: lui è la vittima”, ha concluso.

In Aula al momento dell’annuncio era presente anche il guardasigilli Carlo Nordio. ANSA

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