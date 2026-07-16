Medici ‘no vax’ reintegrati? Azione: “Non si può offendere la scienza. Vergogna”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Calenda Azione

“Non c’è nulla da fare.
Alla fine questa maggioranza cede sempre alle pressioni del loro elettorato più conservatore e decide di ascoltare il richiamo della foresta.
Ma ci sono dei temi su cui non si possono superare i limiti, come quello del reintegro dei medici no-vax.

Durante la pandemia abbiamo chiesto ai cittadini di fidarsi della scienza e di proteggere sé stessi e gli altri. Migliaia di medici e operatori sanitari, che abbiamo chiamato eroi, hanno lavorato in prima linea, spesso mettendo a rischio la propria vita.

Non si può offendere la scienza e i professionisti che hanno rischiato la vita in prima linea per mettere in sicurezza quella di milioni di italiani e italiane solo per fare un favore elettorale. La maggioranza ritiri l’emendamento e il ministro Schillaci spieghi subito in Aula il perché di questa vergogna.”

Lo scrive Azione su X. Il leader del Partito è Carlo Calenda.

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