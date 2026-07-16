Medici ‘no vax’ reintegrati? Azione: “Non si può offendere la scienza. Vergogna”

“Non c’è nulla da fare.

Alla fine questa maggioranza cede sempre alle pressioni del loro elettorato più conservatore e decide di ascoltare il richiamo della foresta.

Ma ci sono dei temi su cui non si possono superare i limiti, come quello del reintegro dei medici no-vax.

Durante la pandemia abbiamo chiesto ai cittadini di fidarsi della scienza e di proteggere sé stessi e gli altri. Migliaia di medici e operatori sanitari, che abbiamo chiamato eroi, hanno lavorato in prima linea, spesso mettendo a rischio la propria vita.

Non si può offendere la scienza e i professionisti che hanno rischiato la vita in prima linea per mettere in sicurezza quella di milioni di italiani e italiane solo per fare un favore elettorale. La maggioranza ritiri l’emendamento e il ministro Schillaci spieghi subito in Aula il perché di questa vergogna.”

Lo scrive Azione su X. Il leader del Partito è Carlo Calenda.