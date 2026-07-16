Mario Roggero, appello di Salvini a Mattarella per la grazia

È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere piemontese a processo per l’omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e il ferimento di un terzo. Il gioielliere ha postato un video su Instagram subito dopo la sentenza: “È finita. Ultimi minuti con i miei familiari e poi mi costituirò… La Cassazione ha confermato i 14 anni e 9 mesi, quindi, per me, un ergastolo.” […]

Subito dopo la sentenza è arrivato l’appello del vicepremier Matteo Salvini, che si è rivolto a Sergio Mattarella per chiedere la grazia. “Per Mario adesso, insieme a tantissimi di voi, farò tutto il possibile perché gli venga concessa la grazia. Un appello che rivolgiamo direttamente al signor presidente della Repubblica. Una grazia per un uomo onesto, che a 72 anni non merita di condividere una cella con dei veri criminali”, ha detto in un video su Instagram il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, osservando che “in tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero”.

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Salvini parla di “un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita, che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio”. Poi ancora: “Ritengo profondamente ingiusta questa condanna. Abbiamo combattuto insieme per una nuova legge sulla legittima difesa, che ha evitato sofferenza e carcere a tanti cittadini perbene, ma evidentemente non basta e bisogna allargare ancora di più il sacrosanto diritto alla legittima difesa di chi viene aggredito. E lo faremo”.

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