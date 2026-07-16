L’Unione europea e la corazzata Potëmkin

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Fantozzi

La UE ha iniziato una procedura di infrazione contro tutti i suoi 27 Stati membri inadempienti in tema di “case green”.
Praticamente, ha iniziato una procedura d’infrazione contro sè stessa.
In realtà, una procedura d’infrazione dovrebbe essere promossa da tutti gli Stati membri nei confronti e contro questa Unione europea demenziale e criminale.

L’unanimità degli Stati membri che si rifiuta di dar seguito alle richieste della UE in tema di “case green”, è la conferma che la UE non emana regolamenti o direttive, ma emana abitualmente minchiate come quelle della lunghezza delle banane o del cetriolo, oppure del tappo attaccato alle bottiglie di plastica o ancora che non si possono vendere confezioni di acqua minerale di 6 bottiglie.

E’ fondamentale per la democrazia in Europa che l’acqua minerale venga venduta in bottiglie sfuse. E per rimanere in tema questa Unione europea merita il giudizio dato dall’indimenticabile Fantozzi a proposito della Corazzata Potëmkin: “E’ una cagata pazzesca“.

Prof. Augusto Sinagra
https://t.me/radioFogna/1017

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