Grazia a Roggero, Mattarella precisa: “Concederla spetta al Colle”

Poche ore dopo aver ufficializzato l’avvio dell’istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori fuori dalla sua attività, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un incontro che, spiega il Quirinale, è servito a “puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia“. Una facoltà che, da Costituzione, è concessa “esclusivamente al presidente della Repubblica”, si legge in una nota ufficiale.

La puntualizzazione di Mattarella e la citazione di Einaudi

Il capo dello Stato e il guardasigilli non hanno affrontato il merito della grazia al gioielliere piemontese, anche perché non sono ancora note le motivazioni della sentenza definitiva della Cassazione. Si sarebbe invece trattato di una questione strettamente di metodo, che tocca i poteri del presidente della Repubblica così come definiti dalla Costituzione.

Come infatti recita la sentenza n. 200 del 2006 della Corte Costituzionale, citata nella nota del Quirinale, è riconosciuta “espressamente la possibilità che la grazia sia concessa anche in assenza di domanda”. Ma “in ogni caso l’iniziativa potrà essere assunta direttamente al presidente della Repubblica, al quale da tempo si è riconosciuto tale potere”.

Secondo quanto riporta l’Ansa, Mattarella avrebbe ricordato al ministro Nordio le parole di Luigi Einaudi: “È dovere del presidente della Repubblica di evitare si pongano precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce“.

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