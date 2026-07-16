Ercolano, esponenti Pd alla festa elettorale con uomo vicino al clan

“Ho preso visione del video diffuso in queste ore da NapoliToday. Le immagini e, soprattutto, le parole pronunciate mi hanno profondamente colpita e impongono la massima chiarezza”

A parlare è Antonietta Garzia, sindaca di Ercolano, che commenta l’inchiesta di NapoliToday. Nel servizio, che contiene anche un video, si mostra la presenza di un consigliere Pd eletto ad Ercolano, Marco Cozzolino, e del segretario locale dei Dem, Antonello Cozzolino, che festeggiano il risultato elettorale insieme, tra gli altri, a un pregiudicato. Si tratta di Natale Suarino, che ha scontato otto anni per associazione a delinquere di stampo mafioso e in passato è stato ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Ascione-Papale.

Il consigliere eletto fa parte della maggioranza che sostiene la sindaca. Il dirigente Dem, ai microfoni di NapoliToday, ha dichiarato di essere estraneo all’organizzazione della serata.

“Ho già chiesto immediatamente conto alle persone coinvolte dei contenuti di quell’incontro – scrive la prima cittadina in una nota – delle circostanze in cui si è svolto e della presenza di eventuali partecipanti legati alla criminalità organizzata. È doveroso fare piena luce sui riferimenti alla ‘famiglia’ e alla presunta ‘scommessa’ da pagare. Espressioni come queste non possono essere sottovalutate e meritano ogni opportuno approfondimento.

Su questi temi, nella mia e nella nostra Ercolano, non possono esserci zone d’ombra. Chi ricopre ruoli pubblici o aspira a rappresentare le istituzioni ha il dovere di garantire comportamenti trasparenti e inequivocabili. Il contrasto alla criminalità organizzata e alla camorra è un principio irrinunciabile della mia azione politica e amministrativa. Come ho ribadito più volte, anche in campagna elettorale, i voti della camorra non li vogliamo“.

www.napolitoday.it