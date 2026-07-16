Bolzano, crolla parte del palazzo del tribunale

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Bolzano, crolla parte del palazzo del tribunale

Questa mattina all’alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell’edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco.

Il procuratore: ‘Ora ridistribuire la forza lavoro’

“Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause, ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro”: lo spiega il procuratore Axel Bisignano all’ANSA. Il crollo che questa mattina, verso le 6, ha interessato il Palazzo di Giustizia del capoluogo altoatesino, è verosimilmente connesso ai lavori di ristrutturazione in corso.

La presidente Bortolotti: “Poteva essere una tragedia”

“Al momento del crollo, all’interno del Palazzo di Giustizia erano presenti solo tre persone – tre addetti alle pulizie – solo una è rimasta lievemente graffiata ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia”, così all’ANSA la presidente del Tribunale di Bolzano Francesca Bortolotti.
“A cedere – spiega – i pilastri portanti nell’area che era interessata dai lavori di ristrutturazione”. Sul posto i Vigili del Fuoco di Bolzano, i Carabinieri e la procura.

ANSA – foto Ansa

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