L’assicurazione dei monopattini non costa 30 euro ma “tra 100 e 150″

L’assicurazione di un monopattino non costa 30 euro ma “tra 100 e 150 euro” con la formula Rc auto, obbligatoria per legge dal 16 luglio

(www.quotidiano.net) Questa almeno è la tariffa di Unipol. Daniela D’Agostino, chief Property & Casualty Officer di un colosso che conta 8,1 milioni di clienti. L’argomento ormai con il passare dei giorni pareva transitato dalla categoria mobilità a quella dei gialli.

I chiarimenti arrivano dopo che per molte settimane sono state rilanciate sul web cifre molto più basse, che oscillano fra i 30 e i 55 euro. Costi più verosimili per una generica polizza Rc capofamiglia.

Dottoressa D’Agostino, come si arriva a calcolare il premio?

“Si tratta di un costo medio, intorno ai 90 euro netti, che superano i 100 con le tasse e possono arrivare ai 150 con le variabili dell’età e della zona di residenza. Poi naturalmente si possono prevedere garanzie aggiuntive”.

La stessa cifra che, ha spiegato a Quotidiano Nazionale Assosharing, è stata pagata per assicurare i 60mila mezzi della flotta a noleggio. Mentre sarebbero solo 73mila su 800mila quelli privati che hanno apposto la targa, requisito indispensabile per arrivare all’assicurazione.

“Il tema principale resta naturalmente uno: al momento non ci sono dati su cui poter fare delle valutazioni approfondite perché fino ad oggi non era prevista l’assicurazione”. […]