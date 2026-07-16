Firenze: armato di taglierino minaccia passante e poliziotti, poi sale su un tetto. Fermato nordafricano

ùNel pomeriggio di ieri un cittadino nordafricano è stato bloccato dopo aver minacciato una passante con un taglierino. All’arrivo della polizia, il soggetto ha opposto una forte resistenza nei confronti degli agenti e li avrebbe minacciati. L’uomo si è poi arrampicato sul tetto di un palazzo, motivo per cui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i soccorritori del 118 che, una volta bloccato, l’hanno sedato e accompagnato in ospedale.

“Rapine, minacce con un taglierino e con dei vetri, degrado e paura quotidiana per i residenti. Quanto sta accadendo in Via Michelacci è semplicemente indegno di una città che pretende di definirsi sicura e inclusiva” dichiarano gli esponenti locali di Futuro Nazionale.

“L’immobile occupato abusivamente di Via Michelacci rappresenta ormai una vera e propria bomba sociale nel cuore del Quartiere 5. I cittadini ci raccontano di vivere quotidianamente nella paura e di dover modificare le proprie abitudini per evitare di transitare in quella strada. Una situazione inaccettabile che si protrae ormai da troppo tempo”.

“Una signora è stata minacciata con un taglierino e con dei vetri nel corso di una rapina e non si esclude che altri cittadini abbiano subito episodi analoghi. Ci chiediamo cosa stiano aspettando le istituzioni. Davvero dobbiamo attendere che qualcuno venga gravemente ferito prima di intervenire?”. Futuro Nazionale ha chiesto l’immediato sgombero dell’immobile.

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