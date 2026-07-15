Zelensky: “Produciamo 10 milioni di droni l’anno, arriveremo a 20”

“Produciamo 10 milioni di droni l’anno, presto saranno 20”

“Ricordo quando annunciai pubblicamente il piano di produrre un milione di droni all’anno. C’era molto scetticismo ovunque, sia all’esterno che all’interno. E ora possiamo affermare che produciamo 10 milioni di droni all’anno e diventeranno 20”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso alla cerimonia di consegna dell’Ordine d’Europa a Kiev.

“Lo faremo insieme ai nostri partner europei, dimostrando ancora una volta il successo dell’industria della difesa”, ha aggiunto. “L’Ucraina è uno Stato che non si è limitato ad aspettare aiuto, cosa importantissima, ma ha unito il mondo per la sopravvivenza e ha imparato a contare, soprattutto, sulle proprie forze, su se stesso, sul proprio popolo, che ogni giorno aggiunge nuovi motivi di orgoglio”, ha ricordato.

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