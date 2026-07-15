Zelensky: “Produciamo 10 milioni di droni l’anno, arriveremo a 20”

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Zelensky

 “Produciamo 10 milioni di droni l’anno, presto saranno 20”

“Ricordo quando annunciai pubblicamente il piano di produrre un milione di droni all’anno. C’era molto scetticismo ovunque, sia all’esterno che all’interno. E ora possiamo affermare che produciamo 10 milioni di droni all’anno e diventeranno 20”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso alla cerimonia di consegna dell’Ordine d’Europa a Kiev.

“Lo faremo insieme ai nostri partner europei, dimostrando ancora una volta il successo dell’industria della difesa”, ha aggiunto. “L’Ucraina è uno Stato che non si è limitato ad aspettare aiuto, cosa importantissima, ma ha unito il mondo per la sopravvivenza e ha imparato a contare, soprattutto, sulle proprie forze, su se stesso, sul proprio popolo, che ogni giorno aggiunge nuovi motivi di orgoglio”, ha ricordato.
tgcom24.mediaset.it

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