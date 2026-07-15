Von der Leyen: “intesa con Kiev, firmiamo il ‘Drone Deal'”

“Ogni giorno l’Ucraina rende l’Europa più forte. L’Ucraina è passata, sotto molti aspetti, dall’essere un acquirente a diventare un fornitore netto di sicurezza per l’Europa. E ciò comporta anche un nuovo modo di collaborare. Ed è per questo che sono lieta di lanciare, insieme a te, Volodymyr, un nuovo partenariato industriale nel settore della difesa tra l’Ue e l’Ucraina. Quello che stiamo firmando è il nostro Drone Deal”. Così Ursula von der Leyen ha annunciato, al fianco di Volodymyr Zelensky, la nascita di un nuovo accordo industriale nel settore della difesa tra Ue e Ucraina.

“In Europa non abbiamo le conoscenze acquisite dall’Ucraina”

“Negli ultimi mesi, l’Ucraina ha siglato accordi di questo tipo sui droni con diversi paesi, dall’Europa al Medio Oriente. Ciò testimonia l’interesse suscitato dall’esperienza sul campo di battaglia dell’Ucraina. Le conoscenze acquisite su come gestire i sistemi di droni e anti-drone sono davvero uniche. Dalla tecnologia e dalla produzione dei droni alle catene di approvvigionamento necessarie per sostenere tale capacità. O, cosa fondamentale, alle conoscenze sull’uso dei sistemi radar, delle stazioni di terra o dei sensori. Dobbiamo attingere a tutto questo insieme. Perché conosciamo le minacce che l’Europa deve affrontare in questo ambito: abbiamo assistito a incursioni e allarmi in molti Stati membri. Gli eventi qui e in tutto il mondo ci hanno dimostrato quanto sia importante per la nostra sicurezza poter dispiegare sistemi di droni collaudati sul campo di battaglia. Su larga scala e con rapidità”, ha spiegato von der Leyen.

“In Europa disponiamo già di un’enorme capacità tecnologica e industriale che può essere messa in campo. E disponiamo di siti di produzione sicuri e protetti che possono contribuire a potenziare la produzione. Ma non disponiamo di quelle conoscenze e competenze collaudate sul campo che l’Ucraina ha acquisito. Quello che intendo dire, quindi, è che dobbiamo unire le nostre forze”, ha ancora sottolineato.

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