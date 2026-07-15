Uccise due rapinatori, condanna definitiva a 14 anni per il gioielliere Mario Roggero

E’ definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. (ANSA)

Tutto inizia il 28 aprile 2021 quando tre banditi fanno irruzione nel negozio di Roggero, nella frazione Gallo di Grinzane Cavour di Cuneo. L’uomo reagisce inseguendoli e sparando, alcuni dei colpi esplosi vanno a segno. Il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli muoiono. Il terzo rapinatore, Alessandro Modica, pur ferito a una gamba, scappa venendo però arrestato poche ore dopo.

Roggero in primo grado era condannato a diciassette anni di carcere per duplice omicidio e un tentato omicidio. In secondo grado la pena è rivista: 14 anni e 9 mesi.

Un risarcimento astronomico: 3,3 milioni di euro. È quanto hanno chiesto i familiari dei rapinatori uccisi

C’è però anche la parte del “danno” da risarcire ai parenti dei rapinatori uccisi: in 15 si sono costituiti parte civile. A fronte di una richiesta che supera i 3 milioni, è stata stabilita una provvisionale esecutiva di 780 mila euro più le parcelle degli avvocati.

Roggero per fare fronte a questa spesa ha venduto alcuni immobili, è stata anche lanciata una colletta online, altri appartamenti di proprietà invece erano stati sequestrati e adesso si passa al pignoramento.