Teramo, 15enne scomparsa da 11 giorni: ricerche anche in Romania

È dal 4 luglio, ormai quasi due settimane fa, che nessuno ha notizie di Diana Maruntelu, 15enne di origini romene nata a Mirano (Venezia) che si sarebbe allontanata dall’abitazione dove vive con la famiglia a Giulianova, in provincia di Teramo, forse aiutata da alcuni amici o conoscenti maggiorenni.

Da giorni le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i movimenti della ragazzina e continuano a battere il territorio palmo a palmo. Avviati anche stretti contatti con la polizia in Romania, al momento infatti la pista più probabile sarebbe un rientro nel Paese dei genitori.

Il cellulare in Romania e i dubbi sui social aggiornati

Diana Maruntelu è stata vista l’ultima volta intorno alle ore 12 di sabato 4 luglio nel Parco Franchi a Giulianova. Era da sola, e da quel momento ha smesso di rispondere al cellulare rendendosi irreperibile. Nel pomeriggio del 4 luglio, il suo cellulare ha agganciato l’ultima cella italiana a Civitanova Marche. L’indomani, domenica 5, il dispositivo si sarebbe invece connesso ai ripetitori in Romania, elemento che fa supporre appunto che la 15enne si trovi in questo momento nel Paese dell’Est Europa. Il telefono risulta ora spento, ma i profili social di Diana sarebbero costantemente aggiornati. Secondo le forze dell’ordine, un elemento che avvalora l’ipotesi della fuga all’estero.