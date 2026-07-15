Murale a Teheran: Trump in una bara

Una nuova ondata di attacchi americani sull’Iran con l’obiettivo, fa sapere il Comando Centrale, di “degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello Stretto di Hormuz”. Ma non solo, perché nelle ultime ore Teheran ha denunciato nuovi attacchi americani a Bushehr, sede dell’unica centrale nucleare dell’Iran. Secondo l’agenzia di stampa statale Irna, non ci sarebbero vittime.

Nella notte, si era concluso un ulteriore ciclo di raid Usa, durato sette ore. Il comando centrale degli Stati Uniti, il Centcom, ha affermato di avere colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello Stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. Ed è proprio Hormuz a essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo Stretto rimarrà chiuso “fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi”. Intanto a Teheran appare un murales con il tycoon in una bara, accompagnato dalla scritta: “Uccideremo Trump”.

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