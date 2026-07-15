“Aggredito e rapinato da nordafricani”, gli strappano un Patek Philippe da 80mila euro

Lo hanno bloccato e gli hanno strappato dal polso l’orologio da 80mila euro, poi sono scappati senza lasciare nessuna traccia

Un turista americano di 40 anni è stato rapinato in corso Venezia a Milano (zona Porta Venezia) nella notte tra lunedì e martedì 14 luglio. Tutto è accaduto poco prima di mezzanotte e mezza, quando l’uomo stava passeggiando per il quartiere in compagnia della sua fidanzata. All’improvviso è stato aggredito da due persone, descritte con tratti somatici nordafricani, che in pochi secondi gli hanno strappato dal polso l’orologio e poi sono scappati.

L’intervento della polizia

Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenute le volanti della polizia. L’uomo non ha riportato ferite e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118.

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