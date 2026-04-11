Rissa in provincia di Varese, 30enne ucciso a coltellate

Grave episodio di violenza nella notte tra venerdÃ¬ e sabato a Induno Olona, in provincia di Varese, dove una rissa scoppiata in strada si Ã¨ conclusa con la morte di un uomo di 30 anni e il ferimento di altre due persone.

L’allarme Ã¨ scattato intorno all’una, quando – per cause ancora in fase di accertamento – un violento alterco tra piÃ¹ individui Ã¨ degenerato in una colluttazione.Â Durante lo scontro sarebbero stati utilizzati coltelli e altri oggetti contundenti.

Ad avere la peggio Ã¨ stato un uomo italiano, colpito al busto con un’arma da taglio.Â Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per lui non c’Ã¨ stato nulla da fare: Ã¨ morto sul posto.

La salma Ã¨ stata successivamente trasferita all’ospedale di Varese e posta a disposizione dell’autoritÃ giudiziaria.

Il bilancio dei feriti comprende anche altre due persone, tra cui un padre e un figlio, trasportati d’urgenza in ospedali fuori provincia per ricevere cure specialistiche. Le loro condizioni sono attualmente sotto osservazione.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Varese e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, che hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Varese, impegnata a chiarire dinamica e responsabilitÃ dell’accaduto. ANSA