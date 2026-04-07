Teheran, sinagoga distrutta da attacchi Usa-Israele

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Teheran, sinagoga distrutta da attacchi Usa-Israele

Una sinagoga nel centro di Teheran è stata completamente distrutta nel corso di un attacco degli Stati Uniti e di Israele

TEHERAN, 07 APR – Secondo l’agenzia di stampa iraniana Mehr, l’attacco avvenuto nelle prime ore del mattino ha inflitto gravi danni alla sinagoga e ha parzialmente danneggiato alcune case vicine nella zona residenziale di via Rafinia a Teheran.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. “Secondo le prime informazioni, la sinagoga Rafi-Nia… è stata completamente distrutta negli attacchi di questa mattina”, ha scritto, secondo quanto riporta la Afp, il quotidiano Shargh.
ANSA

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