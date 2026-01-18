Rubio: “in Germania tirannia mascherata”

“La Germania ha appena conferito alla sua agenzia di spionaggio nuovi poteri per sorvegliare l’opposizione. Questa non è democrazia, è tirannia mascherata.

Ciò che è veramente estremista non è il popolare AfD, arrivato secondo alle recenti elezioni, ma piuttosto le letali politiche di immigrazione alle frontiere aperte dell’establishment, a cui l’AfD si oppone.

La Germania dovrebbe invertire la rotta.”

Lo scrive su X il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio.

Il ministero degli esteri tedesco ha risposto: “Questa decisione è il risultato di un’indagine approfondita e indipendente a tutela della nostra Costituzione e dello stato di diritto. Saranno i tribunali indipendenti ad avere l’ultima parola. La nostra storia ci ha insegnato che l’estremismo di destra deve essere fermato.”

L’indagine, invece, non è affatto indipendente. L’agenzia di intelligence (Verfassungsschultz) opera sotto la supervisione di Nancy Faeser, ministro degli Interni membro del partito di sinistra (Socialdemocratici) che si oppone all’AfD e cerca di metterla al bando.

Inoltre, dalla storia non hanno imparato proprio niente. È vero il contrario: la Germania ha avuto due governi che si sono sbarazzati dei partiti avversari con mezzi antidemocratici: prima i nazisti e poi i socialisti nell’ex DDR.Ora sta commettendo esattamente lo stesso errore.