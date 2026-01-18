Rubio: “in Germania tirannia mascherata”

“La Germania ha appena conferito alla sua agenzia di spionaggio nuovi poteri per sorvegliare l’opposizione. Questa non è democrazia, è tirannia mascherata.
Ciò che è veramente estremista non è il popolare AfD, arrivato secondo alle recenti elezioni, ma piuttosto le letali politiche di immigrazione alle frontiere aperte dell’establishment, a cui l’AfD si oppone.
La Germania dovrebbe invertire la rotta.”
Lo scrive su X il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio.
Il ministero degli esteri tedesco ha risposto: “Questa decisione è il risultato di un’indagine approfondita e indipendente a tutela della nostra Costituzione e dello stato di diritto. Saranno i tribunali indipendenti ad avere l’ultima parola. La nostra storia ci ha insegnato che l’estremismo di destra deve essere fermato.”
L’indagine, invece, non è affatto indipendente. L’agenzia di intelligence (Verfassungsschultz) opera sotto la supervisione di Nancy Faeser, ministro degli Interni membro del partito di sinistra (Socialdemocratici) che si oppone all’AfD e cerca di metterla al bando.
Inoltre, dalla storia non hanno imparato proprio niente. È vero il contrario: la Germania ha avuto due governi che si sono sbarazzati dei partiti avversari con mezzi antidemocratici: prima i nazisti e poi i socialisti nell’ex DDR.Ora sta commettendo esattamente lo stesso errore.
Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise.
What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 2, 2025