Trump: dopo il Venezuela parleremo di Cuba

Trump: dopo il Venezuela, finiremo per parlare di Cuba
Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha affermato che la caduta del presidente venezuelano Nicolas Maduro avrÃ ripercussioni anche su Cuba, intervenendo in conferenza stampa dopo l’attacco militare americano in Venezuela.
“Penso che Cuba sarÃ qualcosa di cui finiremo per parlare”, ha dichiarato Trump nella conferenza stampa a Mar-a-Lago dopo l’attacco al Venezuela. “Ãˆ molto simile, nel senso che vogliamo aiutare il popolo di Cuba”.
