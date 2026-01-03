Trump: dopo il Venezuela parleremo di Cuba

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Trump

Trump: dopo il Venezuela, finiremo per parlare di Cuba

Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha affermato che la caduta del presidente venezuelano Nicolas Maduro avrÃ  ripercussioni anche su Cuba, intervenendo in conferenza stampa dopo l’attacco militare americano in Venezuela.

“Penso che Cuba sarÃ  qualcosa di cui finiremo per parlare”, ha dichiarato Trump nella conferenza stampa a Mar-a-Lago dopo l’attacco al Venezuela. “Ãˆ molto simile, nel senso che vogliamo aiutare il popolo di Cuba”.
tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

leader dell'opposizione venezuelana MarÃ­a Corina Machado

Venezuela, Machado: ‘pronti per prendere il potere’. Trump: “non ha il sostegno”

Donald Trump

Venezuela, Trump: ‘ricostruiremo l’infrastruttura petrolifera’

venezuela Trump Maduro

Trump posta foto di Maduro ammanettato: andrÃ  a Guantanamo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *