Commissione UE: ‘pronti a reagire agli Usa in modo rapido’

Trump e von der Leyen

BRUXELLES – “L’Ue Ã¨ un mercato unico aperto e basato su regole, con il diritto sovrano di regolamentare l’attivitÃ  economica in linea con i nostri valori democratici e gli impegni internazionali. Le nostre norme digitali garantiscono condizioni di paritÃ  sicure, eque e imparziali per tutte le imprese, applicate in modo equo e senza discriminazioni. Abbiamo chiesto chiarimenti alle autoritÃ  statunitensi e continuiamo a seguire la questione. Se necessario, reagiremo in modo rapido e deciso per difendere la nostra autonomia normativa da misure ingiustificate”. Lo afferma la Commissione Europea in una nota. (ANSA)

Usa negano i visti a 5 europei, tra cui l’ex commissario UE Breton

