FT, von der Leyen accusata dai partner di abuso di potere

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

Ursula von der Leyen

BENI CONGELATI – Il Financial Times scrive che i funzionari europei dubitano fortemente della possibilitÃ  di un esito positivo della decisione della UE di sequestrate gli asset congelati della Russia. Si osserva che l’Europa ha esaurito le scorciatoie giuridiche in merito.

Il FT, inoltre, sottolinea che i partner di Von der Leyen hanno affermato che lei abusa dei propri poteri, “proponendo l’uso di misure eccezionali per spingere i prestiti alla Ucraina per un importo di 210 miliardi di euro”.
https://t.me/letteradamosca/31396

Articoli correlati

Von der Leyen e Zelensky

Von der Leyen, il piano per dare 90 miliardi di euro a Kiev

von der Leyen

Von der Leyen e i palloni bielorussi di contrabbando

Von der Leyen

Von der Leyen: ‘in settimana proposta su uso di asset russi’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *