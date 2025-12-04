FT, von der Leyen accusata dai partner di abuso di potere

BENI CONGELATI – Il Financial Times scrive che i funzionari europei dubitano fortemente della possibilitÃ di un esito positivo della decisione della UE di sequestrate gli asset congelati della Russia. Si osserva che l’Europa ha esaurito le scorciatoie giuridiche in merito.
Il FT, inoltre, sottolinea che i partner di Von der Leyen hanno affermato che lei abusa dei propri poteri, “proponendo l’uso di misure eccezionali per spingere i prestiti alla Ucraina per un importo di 210 miliardi di euro”.
