Politico ravennate PdF a processo perr truffa

Dovrà affrontare un processo per truffa Mirko De Carli, portavoce del Popolo della Famiglia e candidato alle elezioni amministrative di Ravenna nella lista Lega-Lista per Ravenna-Pdf. Due commercianti infatti lo accusano di aver incassato compensi per 14mila euro in cambi di servizi che però non sarebbero andati a buon fine.

De Carli si sarebbe spacciato per intermediario assicurativo offrendo aiuti e consulenze per accedere a finanziamenti agevolati, polizze o risolvere problemi finanziari. La vicenda riguarda il periodo tra l’ottobre 2021 e il settembre 2022. Un totale di 24 pagamenti che i commercianti avrebbero effettuato a suo favore, per la maggior parte in contanti, per servizi mai portati a termine.

All’accusa di truffa si aggiunge anche quella per esercizio abusivo della professione. La notizia è riportata dall’edizione locale del Corriere di Romagna in edicola oggi.

