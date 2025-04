Migranti, Ocean Viking verso Carrara: 126 a bordo

CARRARA (MASSA CARRARA), 27 APR – E’ Marina di Carrara (Massa Carrara) il porto indicato alla nave Ocean Viking della ong Sos Méditerranée per accompagnare i 126 immigrati prelevati in due diverse operazioni nelle ultime ore davanti alla Libia e al largo di Malta. L’arrivo è previsto tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina.

Nella prima operazione erano state prelevate da una barca in vetroresina nella zona Sar libica 59 persone, tra cui una donna e 10 minori non accompagnati. Questa mattina la ong ha effettuato una seconda operazione in zona Sar di Malta dove ha raccolto in mare altre 67 persone. Per il porto toscano è il sedicesimo arrivo di una nave con migranti, il secondo del 2025. Al momento la nave è fra Pantelleria e la Tunisia.