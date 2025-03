Massacro siriano: la nascista di un regime terroristico

Costantino Ceoldo intervista Richard Blac, senatore in pensione dello Stato della Virginia e colonnello in pensione del JAG

È sotto gli occhi di tutti lo spettacolo raccapricciante che si sta svolgendo in Siria in questi giorni e che era prevedibile una volta caduto il governo laico del presidente Assad. Dopo 14 anni di combattimenti, di intrighi e trame segrete, Damasco è caduta per aver confidato troppo negli accordi in formato Astana e nelle promesse degli occidentali, della Turchia, delle petromonarchie del Golfo.

Vinta la guerra sul campo (pareggiata forse), Damasco ha perso la finta pace ed è in fine caduta sotto l’attacco della nuova creazione occidentale e cioè della milizia jihadista Hay’at Tahrir al-Sham, nome che i media occidentali amano abbreviare in HTS. È chiaramente una sigla che ricorda molto una compagnia hi-tech e quindi, agli occhi di un pubblico distratto, permette di smussare la sua vera natura dietro una parvenza di familiarità.

La caduta di Damasco è stata un duro colpo per tutti noi che confidavamo nella vittoria della ragione e del sentimento. Al contrario, ha vinto lo squallore del peggio che l’Occidente in fase terminale può offrire al mondo, rimarcato costantemente dalle ipocrite dichiarazioni dell’Unione Europea, così lontana anni luce da quel “giardino” che ama credere di essere.

Richard Black, Purple Heart in Vietnam e profondo conoscitore dei meccanismi di potere a Washington, si è schierato con la Siria laica e secolare fin dall’inizio del conflitto e ha risposto ancora una volta ad alcune nostre brevi domande.

D) Quali erano gli scopi della guerra alla Siria?

R) La crisi risale al 2011, quando l’amministrazione Obama ha orchestrato il rovesciamento della Libia di Muammar Gheddafi per impadronirsi del suo massiccio arsenale di armi avanzate. Queste armi sono state poi trasferite ai militanti siriani attraverso la Turchia, nell’ambito del programma segreto della CIA “Timber Sycamore”. L’obiettivo era quello di armare un esercito jihadista proveniente da tutto il mondo, scatenando una guerra che ha provocato oltre 500.000 morti, caratterizzata da decapitazioni di massa, stupri sistematici, crocifissioni e altre atrocità. Una delle figure chiave emerse da questo conflitto è Mohammad al-Jawlani, ex luogotenente del leader dell’ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Prigioniero dell’esercito americano, fu misteriosamente rilasciato proprio mentre la CIA stava attivando il Progetto Timber Sycamore in Siria e divenne il leader di al-Nusra (poi ribattezzato Hay’at Tahrir al-Sham, o HTS), che di fatto era al-Qaeda in Siria. Solo 10 anni prima, 19 uomini di al-Qaeda avevano dirottato dei jet passeggeri e li avevano fatti schiantare contro le Torri Gemelle e il Pentagono nei famigerati attacchi dell’11 settembre.

Hanno ucciso 3.000 americani, molti dei quali si sono gettati nella morte per evitare le fiamme.

Ciononostante, al-Qaeda in Siria, sotto i suoi vari nomi, è diventata il fulcro dell’operazione segreta della CIA per rovesciare il governo costituzionalmente eletto di Bashar al Assad. L’alleanza guidata dagli Stati Uniti, contraria alla Siria, ha sostenuto costantemente le sue forze nella lotta per rovesciare il governo legittimo della Siria. Questo, anche se lo stesso al-Jawlani era considerato un terrorista particolarmente pericoloso, con una taglia di 10 milioni di dollari sulla sua testa.

Nei suoi ultimi giorni di vita, l’amministrazione Biden ha avviato un’operazione segreta in collaborazione con la Turchia e altre nazioni e ha dato la spinta finale per rovesciare Assad. Stremate da 14 anni di blocchi occidentali, di sbarramento, di sanzioni, di occupazione militare statunitense e di sequestro delle forniture di cibo e di carburante nel nord del Paese, le forze siriane hanno ceduto, portando al potere Jawlani che si è rapidamente liberato della sua immagine di jihadista, ha indossato giacca e cravatta e si è ribattezzato “Presidente Ahmed al-Sharaa”, affermando di essere un leader moderato. Tuttavia, le sue atrocità passate, tra cui migliaia di stupri e decapitazioni, sono rimaste innegabili. Uno dei suoi primi atti come nuovo sovrano della Siria è stato quello di nominare Shadi al-Waisi come Ministro della Giustizia, un uomo ripreso in video mentre ordinava personalmente l’esecuzione di donne accusate di adulterio.

D) Non erano forse prevedibili i massacri contro la popolazione cristiana, sciita e in generale gli alawiti?

R) Il massacro degli alawiti nella provincia di Latakia segna il culmine di una brutale guerra per procura lanciata sotto Barack Obama e finalizzata da Joe Biden, che ha portato al crollo del governo laico della Siria e all’ascesa di un regime terroristico. Un tempo ammirata come il Paese più democratico del Medio Oriente arabo, la Siria aveva in Bashar al-Assad un presidente eletto costituzionalmente ed una avanzata costituzione del 2012 che garantiva la libertà di religione, di parola e i diritti delle donne.

Ora, sotto il governo di un ex signore della guerra di Al-Qaeda, il Paese è precipitato in uccisioni di massa, terrore e massacri per vendetta contro le minoranze religiose. Mentre le forze di Jawlani [ora di al-Sharra] consolidavano il controllo, lanciarono silenziosamente “operazioni di rastrellamento” per trovare e sterminare i leader degli alawiti, dei cristiani e di altre minoranze religiose. I difensori alawiti, guidati da veterani d’élite delle Forze Tigre della 4a Divisione, hanno tentato di resistere, ma sono stati gravemente superati di numero. Il bilancio delle vittime ha rapidamente superato i 1.000 morti e sta aumentando rapidamente, con donne indifese, bambini e intere famiglie massacrate a sangue freddo.

Temendo un’esecuzione di massa, migliaia di civili si sono rifugiati nella base militare russa di Hmeimim, che ne ha accolti molti. I testimoni oculari hanno descritto scene di orrore.

“Uomini armati si muovevano di casa in casa, attaccando le persone come forma di intrattenimento… Hanno dichiarato la jihad su di noi da tutta la Siria”, ha detto alla Reuters un residente di Latakia.

Un sopravvissuto di nome Bashir ha raccontato alla CNN: “Mio zio di 70 anni, professore di storia, e sua moglie di 60 anni sono stati uccisi a sangue freddo in casa”.

In un video girato di notte, si sente un militante armato con accento egiziano che schernisce i civili alawiti: “Agli alawiti, stiamo venendo a massacrare voi e i vostri padri”.

La CNN ha riferito che altri video sui social media siriani mostrano esecuzioni brutali. Uno mostra un militante che si avvicina a una casa su una moto, poi costringe il residente a guardare la telecamera, prima di giustiziarlo. Un altro mostra un uomo costretto ad abbaiare come un cane prima di essere ucciso. Questo comportamento spietato è stato tipico dei jihadisti durante la loro guerra contro la Siria. Serve a ricordare perché il governo di Assad non aveva altra scelta se non quella di ricorrere alla forza per proteggere il popolo siriano.

D) Che reazioni ci sono state in Occidente?

R) Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha rilasciato una dichiarazione:

“Gli Stati Uniti condannano i terroristi islamici radicali, compresi i jihadisti stranieri, che hanno ucciso persone nella Siria occidentale negli ultimi giorni. Gli Stati Uniti sono al fianco delle minoranze religiose ed etniche della Siria, comprese le comunità cristiane, druse, alawite e curde, e porgono le loro condoglianze alle vittime e alle loro famiglie”.

Su X (ex Twitter), il primo ministro greco Antonis Samaras ha criticato il sostegno occidentale al regime sostenuto dalla Turchia, affermando che:

“Ciò che sta accadendo in Siria è di ispirazione neo-ottomana ed è attuato dai terroristi di Ahmed al-Sharaa, che non è cambiato solo perché indossava una cravatta. La sostituzione di un leader autoritario con un membro di spicco di al-Qaeda ha inevitabilmente portato al massacro di migliaia di civili e a scene di barbarie che l’umanità non può sopportare”.

Saramas ha esortato l’UE a condannare i massacri e a ripristinare le sanzioni contro il regime di al-Sharaa. Ma, nonostante le smentite ufficiali, le prove suggeriscono che il leader dell’HTS al-Jawlani [ora al-Sharra] ha ordinato ai suoi combattenti di smettere di filmare le atrocità per evitare ulteriori contraccolpi internazionali.

Secondo DD_Geopolitics:

“Il leader di Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) Abu Mohammad al-Julani ha dato istruzioni ai militanti di smettere di registrare i loro atti di violenza, in un chiaro tentativo di controllare la narrazione e minimizzare i danni alla sua immagine pubblica”.

Sebbene i media occidentali abbiano a lungo dipinto Assad come un dittatore brutale, la portata della violenza sotto il governo di al-Jawlani ha superato anche le peggiori previsioni. Lo sterminio di massa di alawiti e cristiani ci ricorda cosa succede quando ai jihadisti radicali viene affidato il potere con il pretesto della “democrazia”. Le potenze occidentali hanno condannato il Presidente Assad per essere stato troppo duro con i terroristi islamici che invadevano la Siria, ma questi eventi dimostrano che nessun leader, per quanto gentile o illuminato, avrebbe potuto sopprimere tali orrori senza la forza. È ora di affrontare questa realtà. Quando l’amministrazione Biden ha rovesciato il Presidente Assad, non è rimasto nessuno a difendere i siriani. Ora, le popolazioni alawite e cristiane stanno diminuendo sotto lo sterminio sistematico e la Siria si sta ridisegnando sotto il dominio di uno dei terroristi più pericolosi del mondo. La domanda ora è: la Siria diventerà il nuovo Califfato islamico? Il mondo agirà prima che sia troppo tardi?

Richard Black è un senatore in pensione dello Stato della Virginia e un colonnello in pensione del JAG che ha fatto parte dello Stato Maggiore dell’esercito al Pentagono. Come veterano dei Marine, è stato ferito in un duro combattimento con la 1ª Divisione dei Marine in Vietnam. È da sempre un esperto di affari esteri e militari e ha visitato il fronte in Siria durante il conflitto.

Costantino Ceoldo