Come sta Alessandro Meluzzi? Perché non abbiamo notizie e non possiamo andare a trovarlo?

di Red Ronnie – Ormai è passato un anno da quando Alessandro Meluzzi ha avuto un ictus ed è stato ricoverato in ospedale. Da quel momento è stato come segregato. Nessuna notizia sulla sua salute. Nessuno sa dove sia né tantomeno può andare a trovarlo. In questi casi le voci di amici o persone care che parlano a chi ha avuto questi problemi aiutano tantissimo nella ripresa. Ma tutti i tentativi di stargli vicino sono naufragati su un muro di gomma.

Nessuna risposta

Con imbarazzo noi amici abbiamo ignorato le tante richieste di informazioni da parte di tutti quelli che amano Alessandro. Poi mi ha chiamato il suo amico fraterno, nonché collega, Loris Ivan De Vita dicendomi che ha la sensazione che Meluzzi si senta abbandonato da tutti e voglia lasciarsi spegnere.

Così ho deciso di fare questo video dove ho riunito alcuni dei suoi tanti amici. Oltre a Loris anche il Professor Vanni Frajese, l’Avvocato Linda Corrias e Fabio Duranti, editore di Radio Radio, che tantissime volte lo ha ospitato nel suo programma. In ogni caso, l’energia e la frequenza di queste parole raggiungeranno Alessandro, dovunque lui sia.