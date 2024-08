Roma, Comune dona 300 ventilatori al carcere di Regina Coeli

Il sindaco Gualtieri: “Roma vuole essere in prima linea nello sforzo di migliorare le condizioni di vita quotidiana dei detenuti”

Trecento ventilatori da tavolo, uno per ogni cella, sono stati consegnati dall’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari e dalla Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale Valentina Calderone alla Casa Circondariale di Roma “Regina Coeli” per la tutela della salute e della dignità dei detenuti.

“La fornitura, che soddisfa tutte le norme di sicurezza – si legge in una nota -, fa seguito all’ordinanza del 15 luglio 2024 relativa a ‘Disposizioni di emergenza in caso di condizioni meteorologiche denominate ondate di calore 2024’ in cui il Sindaco Roberto Gualtieri ha disposto interventi del Dipartimento Politiche Sociali per attivare servizi straordinari di supporto a persone in condizioni di vulnerabilità“.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che domani sarà in visita alle 11.30 al carcere di Regina Coeli, commenta: “Roma vuole essere in prima linea nello sforzo di migliorare le condizioni di vita quotidiana dei detenuti, la loro salute, la loro dignità e il loro reinserimento sociale.

Dobbiamo lavorare tutti perché la pena detentiva non significhi abbandono e disperazione, ma sia orientata concretamente alla rieducazione e al reinserimento. Per questo siamo impegnati sui corsi di formazione, sull’accesso ai lavori di pubblica utilità e anche mettendo a disposizione strumenti utili come sono i 300 ventilatori che abbiamo consegnato a Regina Coeli”.

“Con questi ventilatori – spiega l’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – speriamo di offrire un po’ di sollievo al disagio vissuto dai detenuti di Regina Coeli, anche a causa del sovraffollamento e delle elevate temperature di questi giorni. Questa consegna rappresenta un gesto concreto di supporto da parte di Roma Capitale alla popolazione detenuta di Regina Coeli, in un momento di così grande difficoltà delle carceri italiane. Una risposta di questa Amministrazione, in coerenza con le proprie linee programmatiche di governo di ‘una città che include e non lascia indietro nessuno'”.

“Ringrazio l’Assessora Funari e il Sindaco Gualtieri – aggiunge la Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale Valentina Calderone – per questa importante iniziativa e per l’attenzione dimostrata nei confronti delle condizioni di vita delle persone detenute. Regina Coeli ha un tasso di sovraffollamento del 180%, il che significa spazi inadeguati, carenza di personale, emergenze sanitarie continue, il tutto aggravato dalle elevate temperature di queste settimane. Alleviare le sofferenze della popolazione detenuta con iniziative come quella di oggi è fondamentale, ma è necessario anche adottare con urgenza provvedimenti deflattivi per poter intraprendere dei percorsi di riforma del sistema penitenziario davvero in grado di rispettare i diritti delle persone ristrette e l’articolo 27 della nostra Costituzione”. (ITALPRESS)