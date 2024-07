Lucia trovata morta in casa a 22 anni

Trovata senza da un’amica. E’ morta Lucia Cosatti, per tutti Luce, 22enne di Udine, a Cecina, in Toscana, per la stagione estiva da aiuto cuoca

La ragazza viveva Udine con la famiglia che gestisce un’attività legate al mondo della ristorazione, Villa Riviera a Pradamano, di chef Loris Cosatti, e dopo il diploma all’istituto tecnico commerciale aveva deciso di fare un’esperienza lavorativa in Toscana. L’ipotesi più probabile è quella che la ragazza sia stata stroncata da un malore, per questo sarà effettuata l’autopsia.

Lucia Cosatti, originaria di Udine, era venuta a Cecina per la stagione estiva e divideva l’appartamento con una collega. E’ stata proprio lei a trovare l’amica senza vita una volta rientrata nell’abitazione. Sotto choc ha chiamato subito i soccorritori del 118 che purtroppo, una volta giunti nell’appartamento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane 22enne. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Cecina. Ora spetterà all’autopsia fare luce sulle cause che hanno portato alla fine di una giovane vita.

www.leggo.it