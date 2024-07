GB, attacco con coltello a Southport: uccise due bambine

Gli agenti della Merseyside Police sono intervenuti in forze in una proprietà di Hart Street intorno alle 12 locali (le 13 in Italia) insieme alle ambulanze che hanno soccorso diverse persone aggredite dal ragazzo trasportandole negli ospedali locali, compreso un ospedale pediatrico.

Secondo le prime testimonianze raccolte dalla Bbc, l’individuo armato con un coltello correva per la via colpendo chiunque incontrava. Le forze dell’ordine hanno comunque rassicurato sul fatto che dopo l’arresto «non vi è alcuna minaccia per il pubblico». www.corriere.it

La polizia: “Il 17enne arresto è originario di Cardiff”.

Channel 3 riferisce che l’arrestato sarebbe un “richiedente asilo” di nome Ali Al Shakati.

Era ospitato in un centro per rifugiati a Cardiff.

BREAKING: 2 chiIdren kiIIed and 8 others critically wounded from “knife attack” in Southport, UK. SUSPECT NOT NAMED.

Police: “He is originally from Cardiff”

Channel 3 reports that the suspect is a “asylum-seeker” named Ali Al Shakati.

He was put up in a shelter in Cardiff. pic.twitter.com/Ulu0OEwUBa

